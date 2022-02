PSI20 cede 0,01% com Ibersol a liderar descidas

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje a sessão a recuar ligeiramente (-0,01% para 5.605,34 pontos), com a Ibersol no topo das descidas, a cair 4,63%. © AFP

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 baixaram, seis subiram e duas ficaram inalteradas.

A Ibersol caiu 4,63% para 4,94 euros, após ter sido anunciado no fim de semana que a Burger King rescindiu o contrato com a Ibersol para desenvolvimento da marca em Portugal invocando incumprimento na abertura e remodelação de restaurantes, numa decisão que esta empresa considera "injusta e desajustada", segundo um comunicado enviado à CMVM.

Na nota divulgada no sábado à noite no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol garantiu que "analisará com os seus assessores as implicações decorrentes" desta rescisão "e tomará as medidas julgadas necessárias para proteger os seus interesses".

Nas subidas do PSI20, o BCP liderou pela terceira sessão consecutiva, somando 2,36% para 0,19 euros, depois de já ter terminado a semana passada com ganhos consideráveis.

As principais bolsas europeias encerraram divergentes. Paris subiu 0,83%, Londres 0,76% e Frankfurt 0,71%, mas Milão caiu 1,03% e Madrid perdeu 0,36%.