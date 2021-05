PSI20 contraria tendência na Europa e cai 0,16%

© D.R.

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em baixa, com o índice PSI20 a recuar 0,16% para 5.271,57 pontos, contrariando a tendência da maioria das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram. Nas subidas, a Ramada Investimentos avançou 4,60% para 6,82 euros, um dia após apresentar lucros de 2,86 milhões de euros no primeiro trimestre, quando tinha alcançado 1,33 milhões de euros em igual período do ano anterior.

Nas descidas, a Navigator liderou ao perder 4,24% para 3,07 euros e a Altri registou uma desvalorização de 2,87% para 6,27 euros.

A Altri comunicou ao mercado na quinta-feira que contabilizou 13,2 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses deste ano, mais 93,7% do que no período homólogo de 2020.

Entre as cotadas com descidas mais baixas ficaram os CTT (-0,86% para 4,03 euros), a Jerónimo Martins (-0,78% para 15,82 euros) e a Semapa (-0,17% para 11,66 euros).

A Sonae SGPS caiu ligeiros 0,06% para 0,83 euros, depois de ter divulgado na quinta-feira após o fecho do mercado que registou lucros de um milhão de euros no primeiro trimestre, contra prejuízos de 59 milhões de euros em igual período do ano passado.

Em sentido contrário, a Novabase subiu 2,50% para 4,10 euros, a EDP Renováveis avançou 1,14% para 19,56 euros e a Galp ganhou 0,97% para 9,97 euros.

Com valorizações mais moderadas ficaram duas das cotadas com maior peso no PSI20, o BCP (0,86% para 0,17 euros) e a EDP (0,47% para 4,74 euros).

As bolsas europeias terminaram quase todas com ganhos. Milão subiu 1,10%, Madrid 0,87%, Paris 0,68% e Frankfurt 0,44%, mas Londres registou uma ligeira variação negativa de 0,02%.