PSI20 desce 0,59% e bolsas europeias encerram divergentes

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira com uma descida no índice PSI20 de 0,59% para 4.285,97 pontos, num início de semana em que as bolsas europeias terminaram a sessão divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada. Os CTT lideraram as descidas com uma queda de 1,53% para 2,57 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda a EDP (1,31% para 4,22 euros), a Jerónimo Martins (1,17% para 13,94 euros) e a Galp (1,16% para 8,84 euros).

As principais bolsas europeias terminaram com rumos diferentes. Milão caiu 0,14%, Londres cedeu 0,10% e Frankfurt 0,07%, mas Paris registou uma subida de 0,35% e Madrid de 0,11%.