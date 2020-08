PSI20 desce 1,12% em linha com bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a descer 1,12% para 4.358,47 pontos, em linha com o resto da Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma permaneceu inalterada. A Mota-Engil liderou as descidas e perdeu 3,76% para 1,38 euros.

Ainda nas maiores descidas, a Altri caiu 3,34% para 4,28 euros, os CTT baixaram 2,83% para 2,75 euros e a Navigator recuou 2,68% para 2,25 euros.

A Galp e a Semapa registaram desvalorizações de 2,14% tendo as suas ações encerrado a valer 9,13 euros e 7,76 euros, respetivamente.

O BCP caiu 2% para 0,10 euros e com descidas mais moderadas terminaram a Corticeira Amorim (1,54% para 10,24 euros), a Sonae SGPS (1,07% para 0,60 euros), a EDP (0,70% para 4,27 euros) e a Jerónimo Martins (0,57% para 13,85 euros).

A NOS registou a descida mais baixa do PSI20 ao ceder 0,33% para 3,59 euros, um dia depois de ter sido divulgado que a Sonaecom chegou a acordo com a empresária angolana Isabel do Santos para promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, empresa que detém uma participação de 52,15% da operadora de telecomunicações NOS.

A Sonae informou também que formalizou um contrato de compra e venda com o BPI para adquirir 7,38% da NOS, adiantando que, quando a ZOPT for dissolvida, passará a deter 33,45% da operadora de telecomunicações.

Nas subidas, a Ibersol avançou 0,74% para 5,42 euros, a EDP Renováveis somou 0,72% para 13,96 euros, a Sonae Capital ganhou 0,30% para 0,67 euros e a Pharol progrediu 0,18% para 0,11 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no vermelho. Londres baixou 1,61%, Milão 1,44%, Madrid 1,42%, Paris 1,33% e Frankfurt 1,14%.