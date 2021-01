PSI20 em alta alinhado com congéneres europeias e EDP a puxar pelos ganhos

jn060207ja Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa Jose Antonio Domingues

A bolsa de Lisboa seguia em alta, alinhada com a tendência das principais congéneres europeias e mantendo a tendência da abertura na primeira sessão de 2021, com a EDP a puxar pelos ganhos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a perder 0,48% para 4.898,36 pontos, seguindo as descidas registadas nas principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:15, o PSI20 seguia em alta de 1,76% para 4.984,42 pontos, com 15 ações em alta e três em baixa.

A Novabase e a EDP Renováveis eram as ações que mais subiam, com ganhos de 3,12% e 2,85% para 3,31 euros e 23,45 euros, respetivamente.

A EDP e a Galp seguiam em alta de 2,64% e 2,33% para 5,29 euros e 8,96 euros, respetivamente.

As ações da Jerónimo Martins, por sua vez, ganhavam 1,74% para 14,06 euros e as do BCP 0,12% para 0,89 euros.

A Ibersol e a Corticeira Amorim eram, por sua vez, as ações que mais desciam, com quedas de 2,59% e 0,69%, respetivamente.

As bolsas europeias estão hoje a negociar em alta na primeira sessão do ano, à espera da divulgação de alguns indicadores macroeconómicos europeus e norte-americanos.

O euro seguia a valer 1,227 dólares e o barril de petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em março, seguia em alta de 1,15% para 52,96 euros.

Os investidores aguardam por conhecer dados atualizados sobre a inflação e vendas a retalho na União Europeia e zona euro, bem como pela balança comercial nos EUA.