PSI20 em alta com Altri e BCP a puxarem pelos ganhos

A bolsa de Lisboa mantinha-se esta segunda-feira em terreno positivo, mantendo a tendência da abertura e a das principais congéneres europeias, com as ações da Altri e do BCP a puxarem pelos ganhos.

Na segunda-feira, o índice de referência, o PSI20, fechou a ganhar 0,57% para 4.864,35 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com rumos diferentes.

Hoje, pelas 9:00, o PSI20 seguia em alta de 0,77% para 4.901,80 pontos, com 13 ações em alta, duas em baixa e três inalteradas.

As ações da Altri e do BCP lideravam os ganhos e seguiam em alta de 5,56% e 2,67% para 6,17 euros e 0,12 euros, respetivamente.

A Galp, por sua vez, seguia em alta de 0,65% para 10,11 euros.

Do lado das perdas, seguiam a pressionar a EDP e a Jerónimo Martins, com descidas de 0,60% e 0,32% para 4,83 euros e 13,82 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com os novos máximos alcançados em Wall Street na segunda-feira, pela segunda sessão consecutiva.

Os investidores estão hoje pendentes dos dados da inflação na Alemanha e da evolução da confiança na zona euro e nos EUA, sem perder de vista o fundo Archegos Capital Management e o impacto do mesmo no mercado, referem analistas citados pela Efe.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1753 dólares, contra 1,1774 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 64,79 dólares, contra 64,98 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.