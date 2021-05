PSI20 em alta com BCP a avançar mais de 4% após divulgação de resultados (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Maio, 2021 • 10:28

A bolsa de Lisboa seguia em terreno positivo, mantendo a tendência da abertura e das principais congéneres europeias, com as ações do BCP a avançarem mais de 4% após a divulgação dos resultados trimestrais.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, fechou em alta, a subir 0,89% para 5.241,91 pontos, apoiado por ganhos da NOS e do BCP acima de 3%.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,94% para 5.291,01 pontos, com 10 ações em alta, sete em baixa e uma inalterada.

O BCP e a EDP Renováveis eram as ações que mais subiam, com ganhos de 4,49% e 3,85% para 0,17 euros e 18,50 euros, respetivamente.

O BCP anunciou na segunda-feira, após o fecho do mercado, que obteve um lucro de 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 63,8% do que os 35,3 milhões de euros registados nos mesmos três meses de 2020.

O resultado do primeiro trimestre inclui 112,8 milhões de euros de provisões para riscos legais de créditos em francos suíços na operação do BCP da Polónia, depois de várias decisões de tribunais já terem sido favoráveis a clientes e desfavoráveis aos bancos que concederam esses empréstimos, segundo informou o banco.

A EDP, por sua vez, seguia em alta de 1,76% para 4,63 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,06% para 15,94 euros.

A Ramada Investimentos e a Altri eram as ações que mais perdiam, com descidas de 6,47% e 2,62% para 6,94 euros e 6,49 euros, respetivamente.

A Galp e os CTT, por sua vez, recuavam 1,83% e 0,25% para 10,19 euros e 3,93 euros, respetivamente.

A Galp, os CTT, a Altri e Ramada Investimentos estão hoje a descontarem a remuneração aos acionistas que será paga a partir de dia 20.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, invertendo a tendência da bolsa de Wall Street que fechou em baixa devido aos receios de que uma aceleração persistente da inflação nos EUA provoque uma subida dos juros.

Os mercados abriram otimistas hoje, dia em que o Eurostat deverá publicar os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE) e dos Estados membros do primeiro trimestre.

Hoje foi divulgado que o PIB do Japão se contraiu 1,9% entre janeiro e março.

Na quarta-feira da semana passada, a divulgação da taxa de inflação nos EUA em abril, que foi superior ao previsto, já tinha afundado a bolsa de Wall Street e provocado uma nova subida dos juros das dívidas soberanas a nível mundial, que hoje mantinham a tendência ascendente, na Europa em diversos casos a avançarem para máximos desde o verão do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2193 dólares, contra 1,2156 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 69,99 dólares, um máximo dos últimos seis meses, contra 69,46 dólares na segunda-feira.