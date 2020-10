PSI20 em queda com BCP a pressionar negociações

A bolsa de Lisboa seguia a cair, mantendo a tendência da abertura, alinhada com as principais congéneres europeias, com as ações do BCP a pressionarem as negociações.

Na quinta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em alta, pela segunda sessão consecutiva, com o índice PSI20 a subir 0,96% para 4.106,16 pontos e a EDP Renováveis a liderar os ganhos.

Hoje, pelas 08:45, o PSI20 seguia a recuar 0,79% para 4.073,79 pontos, com 14 ações em baixa, uma a subir e três inalteradas.

As ações da Pharol e dos CTT seguiam em queda de 2,46% e 2,33% para 0,10 euros e 2,52 euros, respetivamente.

O BCP seguia em queda de 2,26% para 0,08 euros e a Galp recuava 1,31% para 7,69 euros.

A EDP, por sua vez, recuava 0,65% para 4,25 euros e a Jerónimo Martins descia 0,42% para 14,08 euros.

A REN era a única cotada do PSI20 que negociava em terreno positivo, com os títulos a avançarem 0,21% para 2,39 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em baixa, pendentes dos Estados Unidos, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dado positivo no teste de covid-19.

Donald Trump anunciou na quinta-feira à noite que o teste que fez à covid-19 deu positivo, bem como à mulher, Melania Trump.

O contágio de Trump ocorre em plena campanha das eleições presidenciais norte-americanas, que se realizam em 03 de novembro.

Hoje, a principal referência macroeconómica para os mercados vai ser o relatório oficial do emprego nos Estados Unidos.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1729 dólares, contra 1,1745 dólares na quinta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 39,85 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,93 dólares na quinta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.