PSI20 encerra com ligeira subida de 0,05%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a registar uma ligeira variação positiva de 0,05% para 4.407,48 pontos, num dia de subidas mais expressivas na Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta e sete em baixa. A Mota-Engil liderou as subidas ao avançar 5,11% para 1,19 euros.

Pouco antes do encerramento da bolsa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou que suspendeu as ações da EDP e da EDP Renováveis “aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado”.

António Mexia, presidente da EDP, e João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, foram suspensos de funções na empresa como medida de coação decidida pelo juiz Carlos Alexandre no caso EDP, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Antes da suspensão, os títulos das duas empresas eram os que mais perdiam. A EDP recuava 2,40% para 4,34 euros e a EDP Renováveis baixava 2,18% para 12,54

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com subidas que variaram entre 2,09% de Londres e 1,49% de Paris. Madrid avançou 2,06% e Frankfurt 1,64%.