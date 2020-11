PSI20 encerra em alta com Mota-Engil a subir 14,55%

© D.R.

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em alta e o índice PSI20 avançou 0,97% para 4.651,82 pontos, com a Mota-Engil a liderar os ganhos subindo 14,55%.

Das 17 cotadas que integram atualmente o PSI20, 15 subiram e só duas recuaram.

A Mota-Engil, que subiu para 1,72 euros por ação, anunciou hoje ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a China Communications Construction Company (CCCC), encaixando 169,4 milhões de euros com a entrada do novo acionista no capital do grupo.

Segundo informação divulgada ao mercado, "no âmbito do acordo, a Mota Gestão e Participações SGPS, S.A. (MGP), aceitou vender à CCCC 55 milhões de ações ao preço de 3,08 euros por ação", o que perfaz 169,4 milhões de euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no 'verde', com Madrid a subir 1,06%, Milão 0,68%, Paris 0,56%, Frankfurt 0,37% e Londres 0,07%.