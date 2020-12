PSI20 fecha a cair 0,48% no final da última sessão do ano

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Das 18 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 14 terminaram a sessão em baixa, quatro subiram.

A Corticeira Amorim liderou as subidas com um ganho de 4,13% para 11,60 euros e a Ramada Investimentos ficou no topo das descidas ao recuar 2,04% para 4,80 euros.

Nas maiores descida, o BCP caiu 1,52% para 0,12 euros, a Altri 0,96% para 5,16 euros e a Sonae 0,90% para 0,66 euros.

Entre as cotadas com descidas abaixo de 1%, ficaram ainda a EDP Renováveis (-0,87% para 22,8 euros), a EDP (-0,85% para 5,16 euros), os CTT (-0,84% para 2,35 euros) e a Semapa (-0,77% para 9,0 euros).

Além destas o destaque, pela negativa vai para a retalhista Jerónimo Martins (-0,58% para 13,82 euros), a NOS (-0,42% para 2,86 euros), a Pharol (-0,16% para 0,12 euros) e a Galp (-0,09% para 8,75 euros).

Nas subidas, a Ibersol progrediu 2,27% para 5,40 euros, a Novabase avançou 0,94% para 3,21 euros e a REN subiu 0,21% para 2,37 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 1,45%, França recuou 0,86%, Frankfurt perdeu 0,31% e caiu Madrid 0,99%.