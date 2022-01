PSI20 fecha a ganhar 2,12% acompanhando tendência positiva das principais bolsas europeias (Imagem de arquvo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa fechou hoje a subir, em linha com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a avançar 2,12% para 5.523,48 pontos com BCP, grupo EDP e Galp a suportarem os ganhos.

Das 19 cotadas do PSI20, 16 subiram, uma fechou inalterada (a REN nos 2,51 euros) e duas desceram.

O BCP liderou os ganhos a subir 3,92% para 0,15 euros, seguido da EDP Renováveis (3,56% para 18,61 euros) e da Sonae (3,44% para 1,02 euros).

A Galp ganhou 2,56% para 9,93 euros e a EDP 2,33% para 4,48 euros.

As principais bolsas europeias encerraram hoje em alta. Londres subiu 1,33%, Frankfurt 2,22%, Paris 2,11%, Madrid 1,66% e Milão 2,27%.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa fechou a descer 0,38% para 5.408,58 pontos.