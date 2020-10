PSI20 fecha a perder pela 4.ª sessão consecutiva ao desvalorizar-se 0,52%

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com a perder pela quarta sessão consecutiva, ao desvalorizar-se 0,52% para 4.118,13 pontos, seguindo a tendência negativa das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove perderam, uma fechou inalterada e oito subiram.

A liderar as quedas ficou a EDP Renováveis, a ceder 3,01% para 16,10 euros, seguida da Semapa a perder 2,44% para 6,79 euros e da Novabase com menos 2,35% para 3,33 euros.

Ainda com perdas superiores a 1% fecharam Jerónimo Martins (1,34% para 14,38 euros), Altri (1,33% para 3,55 euros) e BCP (1,16% para 0,08 euros).

Já a Navigator perdeu 0,76% para 1,97 euros, a REN 0,63% para 2,37 euros e a EDP 0,48% para 4,39 euros.

Em sentido contrário, o maior ganho foi da Sonae Capital, ao subir 10% para 0,77 euros por ação.

A 'holding' Efanor (maior acionista do grupo Sonae) aumentou de 70 para 77 cêntimos o valor oferecido pelas ações da Sonae Capital na oferta pública de aquisição da empresa, um prémio de 60,4% face ao valor das ações em 31 de julho, segundo comunicado hoje ao mercado.

Ainda com ganhos, a Mota-Engil subiu 2,45% para 1,17 euros, a Galp 1,88% para 8,01 euros, a NOS 1,12% para 3,07 euros, os CTT 0,87% para 2,32 euros, a Pharol 0,84% para 0,10 euros, a Corticeira Amorim 0,58% para 10,32 euros e a Sonae 0,19% para 0,52 euros.

A Ibersol ficou inalterada nos 3,86 euros.

No resto da Europa, o dia foi sobretudo negativo. Paris e Milão caíram ambas 0,05%, Frankfurt 0,12% e Madrid 0,22%. A exceção foi Londres ao avançar 0,16%.

As crescentes restrições à mobilidade na Europa, devido à doença covid-19, têm pesado no ânimo dos investidores, apesar das boas notícias sobre as negociações nos Estados Unidos para mais estímulos à economia e da queda semanal dos pedidos de subsídio de desemprego no país.