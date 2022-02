PSI20 fecha em alta com BCP a subir 7,70%

Das 19 cotadas que integram o índice, nove subiram, nove desceram e uma ficou inalterada. O BCP avançou para 0,18 euros por ação (Imagem de arquivo) © Bruno Lisita / Global Imagens

«A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, contrariando o rumo negativo das principais praças europeias, tendo o índice PSI20 subido 0,48% para 5.605,88 pontos, com o BCP a disparar 7,70%.

Das 19 cotadas que integram o índice, nove subiram, nove desceram e uma ficou inalterada. O BCP avançou para 0,18 euros por ação.

Na semana que agora termina, o BCP já tinha registado uma subida de 7,64% na terça-feira e na quinta-feira o banco terminou a sessão com um ganho também expressivo de 4,13%.

O analista da XTB Henrique Tomé destacou que "esta semana a empresa apresentou os seus resultados de 2021 na Polónia melhores do que o esperado".

"No entanto, a atual transição para uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, bem como a postura mais "hawkish" da presidente do BCE ontem [quinta-feira] acabam por beneficiar também as empresas inseridas no setor financeiro onde a banca poderá sair beneficiada", considerou, num comentário enviado à Lusa.

Nas maiores subidas do PSI20 ficaram ainda a Navigator (2,67% para 3,39 euros), a Galp (1,90% para 10 euros), a Greenvolt (1,87% para 5,98 euros), a Ibersol (1,57% para 5,18 euros) e a Pharol (1,02% para 0,09 euros).

Entre as cotadas com valorizações abaixo de 1%, a Semapa avançou 0,51% para 11,72 euros e a NOS subiu 0,17% para 3,50 euros.

Nas descidas, a EDP liderou e caiu 1,82% para 4,36 euros, seguida da Jerónimo Martins, que perdeu 1,79% para 20,27 euros, e da Sonae SGPS, que baixou 1,36% para 1,01 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda a REN (-0,79% para 2,51 euros), a Mota-Engil (-0,72% para 1,25 euros) e a EDP Renováveis (-0,71% para 18,21 euros).

No resto da Europa, Milão perdeu 1,79%, Frankfurt 1,75%, Madrid 1,15%, Paris 0,77% e Londres 0,17%.