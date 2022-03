Galp © Global Imagens

A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com uma subida no índice PSI20 de 0,34% para 5.516,96 pontos, com a Galp a disparar mais de 10%.

Das 19 cotadas que integram o índice PSI20, 10 subiram e nove desceram. A Galp liderou as subidas ao avançar 10,61% para 11,31 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos mais expressivos. Madrid subiu 1,62%, Paris 1,59%, Londres 1,36%, Milão 0,70% e Frankfurt 0,69%.