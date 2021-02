PSI20 fecha em baixa com EDP Renováveis a cair 7,48%

Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 desceram e só três subiram. A EDP Renováveis ficou a valer 20,4 euros por ação e liderou as descidas, apesar de ter indicado hoje que vai entrar no mercado da Hungria ao assegurar um contrato a 15 anos para vender energia produzida por um projeto fotovoltaico de 50 megawatts (MW) com início de operações esperado para 2022.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que este projeto permite aumentar a sua presença global, entrando num novo mercado com um desenvolvimento sustentável das suas fontes de Energia Renovável.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Ramada Investimentos (-2,75% para 4,96 euros), a Pharol (-2,25% para 0,12 euros) a Mota-Engil (-2,10% para 1,40 euros) e o BCP (-181% para 0,12 euros).

A Ibersol baixou 1,57% para 5,02 euros, a EDP caiu 1,34% para 4,94 euros, a Sonae SGPS perdeu 1,15% para 0,65 euros e os CTT desceram 1,04% para 2,37 euros.

Entre as cotadas com descidas inferiores a 1%, a Jerónimo Martins recuou 0,86% para 12,65 euros e a NOS teve a queda mais ligeira do PSI20 ao ceder 0,07% para 2,76 euros.

Nas subidas, a Galp avançou 1,03% para 9,01 euros, a Corticeira Amorim progrediu 0,55% para 11 euros e a Navigator registou um aumento de 0,54% para 2,61 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, tendo Londres subido 0,94%, Paris 0,60%, Madrid 0,22% e Frankfurt 0,06%.