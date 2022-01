PSI20 ganha 0,40% com Galp a liderar subidas

Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Janeiro, 2022 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta pelo segundo dia consecutivo, com a Galp a liderar as subidas no índice PSI20, que avançou 0,40% para 5.663,98 pontos.

Das 19 cotadas que integram este índice de referência da bolsa, 13 fecharam em alta, cinco em baixa e uma ficou inalterada. A Galp subiu 2,44% para 9,82 euros e nas descidas a Mota-Engil caiu 2,06% para 1,28 euros.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Pharol (1,14% para 0,08 euros), a EDP Renováveis (1,07% para 19,91 euros) e a Navigator (0,95% para 3,40 euros).

Entre as cotadas com ganhos mais baixos terminaram a Ibersol (0,78% para 5,14 euros) e a Jerónimo Martins (0,72% para 20,96 euros). As vendas da Jerónimo Martins cresceram 8,3% no ano passado face a 2020 e ficaram em 20,9 mil milhões de euros, divulgou hoje a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

Os CTT subiram 0,45% para 4,43 euros e a Sonae SGPS avançou 0,10% para 1,05 euros.

Em sentido contrário, a Greenvolt baixou 1,43% para 6,21 euros, o BCP recuou 1,25% para 0,17 euros, a EDP perdeu 0,44% para 4,49 euros e a Altri caiu 0,09% para 5,68 euros.

As principais bolsas europeias terminaram o dia com ganhos. Londres subiu 0,81%, Paris 0,75%, Milão 0,65%, Frankfurt 0,43% e Madrid 0,16%.