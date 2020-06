PSI20 inverte e segue em queda com setor energético a pressionar negociações

A bolsa de Lisboa seguia em queda, invertendo a tendência da abertura e das congéneres europeias, com as ações do setor energético a pressionarem as negociações.

Na quinta-feira, o principal índice de referência, o PSI20 encerrou com uma subida de 0,04% para 4.373,86 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Pelas 09:25, o PSI20 seguia em queda, a perder 0,11% para 4.369,03 pontos, com nove ações em alta, oito em baixa e uma inalterada.

As ações da Galp e da EDP eram as ações que mais perdiam, com quedas de 1,17% e 1,05% para 10,53 euros e 4,13 euros.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Marsh JLT Specialty a mais de 4.500 empresas do setor energético e elétrico a nível mundial hoje divulgada, cerca de 40% das empresas do setor energético sofreram algum tipo de interrupção do negócio em abril, devido à pandemia, e a maioria está a adiar ou reduzir manutenções não essenciais para reduzir custos.

O BCP seguia também em baixa de 0,36% para 0,11 euros.

Do lado dos ganhos, a Pharol e a Navigator eram as que mais subiam, com avanços de 0,95% e 0,94% para 0,11 euros e 2,14 euros, respetivamente.

A EDP Renováveis avançava 0,51% para 11,80 euros e a Jerónimo Martins ganhava 0,44% para 15,85 euros.

Lisboa seguia a contrariar a tendência das congéneres europeias, que seguiam hoje em ligeira alta, a beneficiar do fecho positivo do mercado de Wall Street, que acolheu com agrado a redução das regras contra a especulação financeira anunciadas.

Em comunicado conjunto, cinco reguladores financeiros federais, entre os quais o banco central [Reserva Federal (Fed)] e a autoridade bolsista (SEC, na sigla em inglês), anunciaram modificações da conhecida ‘rega Volcker’, batizada com o nome Paul Volcker, o antigo presidente da Fed e conselheiro do presidente Barack Obama, que morreu em dezembro.

Adotada em 2013 pelo Governo de Obama, esta regra visa impedir os bancos de assumirem posições arriscadas, proibindo-os de fazerem operações de curto prazo com fundos próprios.

As novas disposições, que vão produzir efeito a partir de 01 de outubro, preveem, entre outras, a facilitação da participação das instituições bancárias em fundos de investimento, designadamente os de capital de risco, obrigacionistas e de gestão de patrimónios.

Os investidores continuam, por outro lado, preocupados com a subida alarmante de novos casos de infeções com o novo coronavírus nos EUA, em particular no sul do país.

A sessão de hoje é escassa em referências macroeconómicas, esperando-se apenas a divulgação de novos dados sobre o conumo privado nos EUA.

Na China, a bolsa de Xangai também terminou positiva, a subir 0,26%.

No mercado de matérias-primas, o Brent para entrega em julho sobe 0,58%, para os 41,29 dólares.