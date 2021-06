PSI20 inverte tendência de abertura e segue em queda

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa seguia esta terça-feira em queda, invertendo a tendência da abertura, com os 'pesos pesados' a pressionarem as negociações, entre uma Europa que segue mista.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou a subir 0,75% para 5.120,03 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Hoje, pelas 9h10, o PSI20 seguia em queda de 0,10% para 5.096,72 pontos, com seis ações em alta, nove em baixa e três inalteradas.

A EDP Renováveis e a EDP eram as ações que mais desciam, com perdas de 1,01% e 0,74% para 18,70 euros e 4,55 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins seguia também em queda de 0,22% para 15,73 euros, assim como o BCP e a Galp Energia, que seguiam com as ações a recuarem 0,21% e 0,18% para 0,14 euros e 9,74 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, a Ramada Investimentos e os CTT eram as cotadas que mais valorizavam, com ganhos de 6,85% e 1,21% para 6,24 euros e 4,61 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, à espera que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, compareça na Câmara de Representantes.

Na segunda-feira, as bolsas europeias terminaram animadas com as mensagens da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que insistiu na manutenção da atual política monetária expansiva e reiterou que subir as taxas de juro seria prematuro e suporia um risco para a recuperação económica.

Wall Street também conseguiu fechar em alta, depois de assimilar a possibilidade de que a Fed suba as taxas de juros em 2023.

Na Europa hoje será divulgado o índice de confiança do consumidor na zona euro.

Na semana passada, tal como antecipado, a Fed manteve as taxas de juro apesar da subida da inflação, mas advertiu de que o aumento do indicador pode ser "maior e mais persistente que o previsto".

A Fed também melhorou as estimativas de crescimento económico dos EUA para 7% em 2021, e o presidente da instituição, Jerome Powell, disse que se tinha debatido "quando seria apropriado começar a falar" de uma possível redução dos estímulos monetários.

A taxa de inflação nos Estados Unidos subiu para 5% em termos homólogos em maio, mas a subida tinha sido interpretada como transitória, porque estava "muito distorcida" por efeitos base (em maio de 2020, os preços baixaram 0,1% nos EUA) "que iriam desaparecer à medida que o ano avançasse", referiram analistas.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1906 dólares, contra 1,1919 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,97 dólares, o máximo desde pelo menos o início de 2020, contra 74,90 dólares.