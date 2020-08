PSI20 inverte tendência de abertura e segue negativo

Pelas 08:40, o PSI20 seguia a recuar 0,12% para 4.353,33 pontos, com sete ações em alta, oito em baixa e três inalteradas.

A Altri e a Navigator eram as ações que mais perdiam, com quedas de 0,65% e 0,53% para 4,25 euros e 2,24 euros, respetivamente. A Galp seguia a recuar 0,09% para 9,12 euros.

A Pharol e a Novabase seguiam inalteradas nos 0,11 euros e 3,30 euros, respetivamente.

A Mota Engil e a Ibersol seguiam em alta de 2,46% e 1,48% para 1,42 euros e 5,50 euros, respetivamente.

As ações da EDP avançavam 0,40% para 4,29 euros e os títulos do BCP subiam 0,19% para 0,10 euros.

A Jerónimo Martins, por sua vez, seguia a avançar para 13,87 euros.

As principais bolsas europeias seguiam em alta, à exceção de Londres, a beneficiar do fecho positivo do mercado de Wall Street, mais uma vez puxada pelos principais títulos do setor tecnológico, cujo índice Nasdaq estabeleceu novo máximo, em dia de divulgação de indicadores mitigados sobre a economia dos EUA.

O euro seguia em alta de 1,184 dólares, assim como o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, que ganhava 0,2% para 45 dólares.

Na quinta-feira, o principal índice de referência em Lisboa, o PSI20, encerrou em queda, a descer 1,12% para 4.358,47 pontos, em linha com o resto da Europa.