PSI20 inverte tendência e alinha com pessimismo das congéneres europeias

A Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Novembro, 2020 • 10:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelas 09:00, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a subir 0,30%, para os 3.957,00 pontos, com nove ações em alta, cinco em baixa e três inalteradas.

A liderar as perdas seguia a EDP Renováveis e a Pharol, que recuavam 1,96% e 1,89% para 16 euros e 0,09 euros, respetivamente.

O BCP e a Galp seguiam também a negociar no vermelho, com as ações a caírem 1,06% e 0,81% para 0,07 euros e 6,90 euros.

A Semapa e a Navigator, por sua vez, lideravam os ganhos, avançando 3,72% e 3,23% para 6,69 euros e 1,95 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e a EDP mantinham-se igualmente em terreno positivo, com valorizações de 13,73 euros e 4,24 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, à espera das eleições presidenciais nos Estados Unidos e pendentes dos novos confinamentos anunciados em alguns países europeus para tentar conter a propagação da covid-19.

Os investidores continuam preocupados com o avanço da pandemia na Europa e nos Estados Unidos e nervosos com as eleições presidenciais norte-americanas.

A nível cambial, o euro abriu hoje também em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1634 dólares, contra 1,1637 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu também com tendência descendente, a cotar-se a 36,72 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 37,94 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.