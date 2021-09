PSI20 inverte tendência e segue em alta com Mota-Engil em destaque

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Setembro, 2021 • 10:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa seguia em ligeira alta, invertendo a tendência da abertura e alinhada com as principais congéneres europeias, com a Mota-Engil em destaque após apresentar resultados relativos primeiro semestre.

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em alta, com uma valorização de 1,02% para 5.472,53 pontos.

Hoje, pelas 09:20, o PSI20 seguia em alta de 0,05% para 5.475,26 pontos, com nove ações em alta, sete em baixa e duas inalteradas.

A Mota-Engil seguia em alta de 5,22% para 1,43 euros, depois de ter divulgado que passou de prejuízo a lucro de oito milhões de euros no primeiro semestre deste ano, face igual período do ano passado.

Nos primeiros seis meses do ano, o grupo registou um volume de negócios de 1.138 milhões de euros, um ligeiro decréscimo de 2% em relação ao primeiro semestre de 2020.

A Jerónimo Martins avançava 0,69% para 18,21 euros, puxando também pelo sentimento positivo da praça lisboeta.

A pressionar seguiam a Galp e a Ibersol, a liderar as quedas, com perdas de 1,12% e 1,02% para 8,50 euros e 5,82 euros.

O BCP e a EDP seguiam igualmente em queda de 0,44% para 0,13 euros e de 0,33% para 4,78 euros.

As bolsas europeias seguiam hoje em alta, com os investidores cautelosos, depois de Wall Street ter encerrado na quarta-feira mista, após a divulgação de previsões pessimistas para os dados do emprego nos EUA, que serão publicados esta semana.

O governo norte-americano prevê divulgar na sexta-feira o número de pessoas inscritas nas suas folhas salariais, sem incluir o setor agropecuário.

Segundo a empresa Dow Jones, os economistas esperam um aumento de 720 mil novos postos de trabalho e que a taxa de desemprego desça para 5,2%.

Números mais baixos poderiam dar um sinal de que o emprego está a estagnar, o que afetaria negativamente os mercados.

O banco central dos EUA anunciou na sexta-feira que poderá começar a reduzir os estímulos à economia se esta "evoluir como previsto".

Os investidores mostram-se hoje também preocupados com novos avanços regulatórios na China.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o crude de referência na Europa seguia em baixa de 0,17% para 71,47 dólares, após a aliança da OPEP+, liderada por Arábia Saudita e Rússia, ter decidido não alterar os seus planos de aumentar em outubro a produção, em 400 mil barris por dia.

O grupo de países exportadores manteve o seu plano, apesar da pressão dos Estados Unidos para acelerar a extração, a fim de contribuir para moderar os preços, face às dúvidas sobre a recuperação da procura.