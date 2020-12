PSI20 inverte tendência e segue em alta, em contraciclo com congéneres europeias

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2020 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa seguia em alta, invertendo a tendência da abertura e em contraciclo com as principais bolsas europeias, com a EDP e a EDP Renováveis a puxar pelos ganhos nas negociações.

Na terça-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em queda, com o índice PSI20 a cair 0,37% para 4.587,61 pontos, invertendo a tendência das principais bolsas europeias, que fecharam a negociar em alta.

Hoje, pelas 09:05, o PSI20 seguia em alta de 0,47% para 4.609,27 pontos, com 12 ações em baixa, quatro em alta e uma inalterada.

A EDP e a EDP Renováveis seguiam em alta de 2,58% e 2,07% para 4,53 euros e 17,74 euros, respetivamente, liderando os ganhos.

Na segunda-feira, após o fecho do mercado, a EDP anunciou que os presidentes executivos da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e Manso Neto, ambos suspensos de funções desde julho, manifestaram-se indisponíveis para voltar a integrar os órgãos sociais do grupo num novo mandato (2021-2023).

Do lado das perdas, a Galp Energia e a Mota-Engil recuavam 1,83% e 1,29% para 8,90 euros e 1,38 euros, respetivamente.

O BCP seguia em queda de 0,50% para 0,12 euros e a Jerónimo Martins recuava 0,39% para 14,01 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, apesar dos novos máximos registados em Nova Iorque na terça-feira sustentados pelo otimismo face às vacinas contra a covid-19 e o regresso das negociações sobre novos estímulos nos EUA.

Operadores citados pela Efe referem que os mercados europeus abriram em baixa porque se mostram cautelosos em relação às vacinas.

Os legisladores norte-americanos anunciaram na terça-feira uma série de propostas de assistência económica para fazer frente ao impacto da crise provocada pela pandemia, tendo assim sido retomadas as negociações, ainda que os mercados se mantenham cautelosos à espera que democratas e republicanos possam alcançar um acordo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2063 dólares, um novo máximo desde maio de 2018, contra 1,2045 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 47,31 dólares, contra 47,42 dólares na terça-feira e o máximo desde 16 de março, de 48,61 dólares, em 25 de novembro.