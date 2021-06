PSI20 inverte tendência e segue em queda com Galp e BCP a pressionarem

Bolsa - PSI20. © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2021 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa seguia em queda, invertendo a tendência da abertura e a das principais congéneres europeias, com as ações da Galp e do BCP a pressionarem as negociações.

Na segunda-feira, o principal índice fechou a subir 1,01% para 5.198,63 pontos, liderado pelas empresas do grupo EDP e pela Galp, acompanhando a maioria dos principais mercados europeus.

Hoje, o PSI20 seguia em queda de 0,10% para 5.193,31 pontos, com 10 ações em alta, seis em queda e duas inalteradas.

A Mota Engil e a Sonae eram as ações que mais subiam, com ganhos de 2,05% e 0,98% para 1,49 euros e 0,82 euros, respetivamente.

A Mota-Engil anunciou na segunda-feira que ganhou um contrato de mineração avaliado em 357 milhões de dólares (cerca de 294,7 milhões de euros) no Mali.

A EDP Renováveis avançava 0,93% para 19,58 euros e a EDP subia 0,52% para 4,62 euros

A Ibersol e o BCP seguem em queda de 0,67% e 0,32% para 5,96 euros e 0,16 euros, respetivamente.

As ações da Galp seguiam também em queda de 0,30% para 9,85 euros e as da Jerónimo Martins recuavam 0,06% para 15,87 euros.

As principais bolsas europeias abriram em alta, com os investidores e aguardarem pela reunião de dois dias política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) que se inicia hoje.

Os investidores aguardam hoje por uma mensagem por parte do presidente da Fed, Jerome Powell, depois da forte subida dos preços registada em maio.

Os investidores estão também a acompanhar a cimeira EUA/União Europeia que decorre em Bruxelas, com a presença de Joe Biden, que se encontra na Europa.

Durante a tradicional conferência de imprensa, que se segue à reunião do comité de política monetária (FOMC, na sila em Inglês) da Fed, é praticamente certo que o presidente desta, Jerome Powell, vá ser interrogado sobre o ritmo da inflação e o risco de sobreaquecimento da economia norte-americana.

Por enquanto, a Fed tem garantido que não tenciona mexer nas suas taxas de juro de referência, situadas no intervalo entre zero e 0,25%, nem diminuir o seu programa de compra de ativos.

O euro seguia a cotar nos 1,213 dólares, enquanto o preço do crude Brent, de referência na Europa, sobe 0,45%, até aos 73,19 dólares, o seu nível mais alto desde abril de 2019.