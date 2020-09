PSI20 inverte tendência e segue em queda com Mota Engil e BCP a pressionar

A bolsa de Lisboa seguia esta terça-feira a negociar em queda, invertendo a tendência da abertura, com as ações da Mota Engil e do BCP a pressionarem as negociações.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou com uma descida de 0,59% para 4.285,97 pontos.

Hoje, pelas 08:55, o PSI20 seguia em queda de 0,25% para 4.275,10 pontos, com 10 ações em baixa, quatro em alta e quatro inalteradas.

A Mota Engil e o BCP eram as ações que mais caíam, com perdas de 2,01% e 1,41% para 1,27 euros e 0,09 euros, respetivamente.

A Galp seguia também em queda de 0,10% para 8,83 euros e a Jerónimo Martins desvalorizava 0,07% para 13,93 euros.

A Pharol e a EDP eram, por sua vez, as ações que mais subiam, com ganhos de 0,73% e 0,33% para 0,11 euros e 4,24 euros, respetivamente.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje mistas, apesar dos dados positivos sobre a evolução da produção industrial na China.

Os investidores aguardam hoje o relatório sobre o mercado do petróleo da Agência Internacional de Energia (AIE), depois da divulgação na segunda-feira do relatório similar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1885 dólares, contra 1,1867 dólares na segunda-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 39,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 39,61 dólares na segunda-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.