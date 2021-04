PSI20 inverte tendência e segue positivo com EDP e Jerónimo Martins a puxarem pelos ganhos

Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa © Global Imagens

A bolsa de Lisboa seguia, nesta terça-feira, a negociar em terreno positivo, invertendo a tendência da abertura e alinhando-se com as praças europeias, com as ações da EDP e da Jerónimo Martins a puxarem pelos ganhos.

Na segunda-feira, o índice de referência, PSI20, encerrou em baixa, a acompanhar as descidas generalizadas na Europa e a recuar 0,21% para 5.006,68 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,21% para 5.017,24 pontos, com 10 ações em alta, sete em baixa e uma inalterada.

A Altri e a Corticeira Amorim eram as ações que mais subiam, com ganhos de 0,87% e 0,60% para 6,38 euros e 10,10 euros, respetivamente.

A EDP e a Jerónimo Martins, por sua vez, seguiam em alta de 0,27% e 0,07% para 5,17 euros e 14,30 euros, respetivamente.

A Semapa seguia em alta de 0,33% para 12,24 euros, depois de na segunda-feira o Conselho de Administração ter considerado que a nova contrapartida oferecida pela Sodim no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) é oportuna, notando que esta "merece ser tida em consideração" e poderá ser aceite pelos acionistas.

A Sodim aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida à Semapa, no âmbito da OPA, passando de 11,40 euros para 12,17 euros.

A Ibersol e a Novabase seguiam em queda de 2,80 euros para 5,56 e 3,77 euros, liderando as descidas, enquanto a Galp e o BCP recuavam 0,81% para 9,58 euros e 0,42% para 0,12 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, à espera de dados macroeconómicos relevantes, como a inflação nos EUA em março.

Além da taxa de inflação nos EUA, os investidores já estão focados na apresentação de resultados empresariais também nos EUA, que começa na quarta-feira e que dará uma imagem geral da situação das empresas um ano depois do início da crise da pandemia da covid-19.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1894 dólares, contra 1,1916 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 63,79 dólares, contra 63,28 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.