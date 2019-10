PSI20 inverte tendência e segue positivo em contraciclo com Europa

A bolsa de Lisboa negoceia em alta, invertendo a tendência da abertura, e em contraciclo com a tendência das principais congéneres europeias.

Pelas 08:50 (hora de Lisboa), o principal índice da praça lisboeta, o PSI20, seguia a avançar 0,40% para 5.033,60 pontos, com 17 ações em alta e apenas uma negativa.

A Ibersol e os CTT eram as ações que mais valorizavam, com os títulos a subirem 1,93 para 7,4 euros e 1,89% para 2,37 euros, respetivamente.

A Galp avançava 0,89% para 13,67 euros e a Jerónimo Martins e a EDP subiam ambas 0,26% para 13,67 euros e 15,22 euros, respetivamente.

O BCP era o único título que negociava em terreno negativo, com as ações do banco a recuarem 0,35% para 0,20 euros.

Lisboa seguia a negociar entre uma Europa que segue negativa, penalizada pelos dados do PIB do terceiro trimestre divulgados hoje pela China, que sinalizam uma nova travagem da segunda maior economia do mundo.

De acordo com a informação oficial divulgada, a China cresceu 6% no terceiro trimestre, ao menor ritmo dos últimos 27 anos.

Os investidores continuam também de olhos postos no ‘Brexit’, depois de ter sido alcançado um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para uma saída ordeira, mas que ainda terá de ser aprovado pelo Parlamento britânico.