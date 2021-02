PSI20 mantém-se em alta alinhado com congéneres europeus

Mercados aguardam decisão do BCE

Na sexta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou no 'vermelho', a perder 1,26% para 4.794,55 pontos, alinhado com as descidas no resto da Europa.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 1,18% para 4.851,06 pontos, com 14 ações em alta, três em baixa e uma inalterada.

A EDP Renováveis e a Sonae eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 2,66% e 2,34% para 23,15 euros e 0,68 euros, respetivamente.

O BCP e a EDP, por sua vez, avançavam 1,75% e 1,66% para 0,12 euros e 5,26 euros, respetivamente.

A Galp avançava 0,14% para 8,30 euros e a Jerónimo Martins subia 0,07% para 13,48 euros.

Do lado das perdas, a NOS e a Pharol recuavam ambas 0,49% para 2,83 euros e 0,12 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com os investidores animados com a distribuição de vacinas contra a covid-19.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2126 dólares, contra 1,2136 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 55,62 dólares, contra 55,04 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde fevereiro de 2020, de 56,49 dólares, em 12 de janeiro.