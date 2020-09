PSI20 mantém-se em alta com Galp a puxar pelos ganhos

Na segunda-feira, o PSI20 fechou a cair 2,22% para 4.158,14 pontos, seguindo as fortes descidas das bolsas europeias, devido aos receios de novas restrições após um aumento de casos de covid-19.

Pelas 08:50, o PSI20 seguia a avançar 0,21% para 4.166,75 pontos, com nove ações em alta, seis em baixa e três inalteradas.

A Pharol e a Galp eram as ações que mais subiam, com ganhos de 1,69% e 0,76% para 0,11 euros e 8,50 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins avançava 0,40% para 13,88 euros e a EDP avançava 0,14% para 4,18 euros respetivamente.

Do lado das perdas, a Novabase e a REN eram as empresas que mais perdiam, recuando 0,58% e 0,42% para 3,41 euros e 2,38 euros.

O BCP seguia também em terreno negativo, a cair 0,11% para 0,09 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com as palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que apontam para a criação de novos estímulos para apoiar a economia norte-americana.

Hoje os investidores vão estar atentos às previsões de outono do instituto alemão Ifo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1739 dólares, contra 1,1741 dólares na segunda-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 41,55 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,44 dólares na segunda-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.