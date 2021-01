PSI20 mantém-se em alta com Galp e BCP a puxarem por ganhos

Euronext. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, fechou a somar 0,42% para 5.059,34 pontos, acompanhando a tendência maioritária registada na Europa.

Hoje, pelas 09:00, as ações do PSI20 seguiam a avançar 0,79% para 5.099,51 pontos, com 10 ações em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

Os CTT e a NOS eram as ações que lideravam os ganhos, com subidas de 3,22% e 1,72% para 2,57 euros e 3,08 euros, respetivamente.

A Galp e o BCP eram os pesos pesados que mais puxavam pelo sentimento positivo do PSI20, com as ações a avançarem 1,06% e 0,93% para 9,15 euros e 0,13 euros.

Do lado das perdas, a Ramada Investimentos e a Novabase lideravam, com perdas de 3,83% e 1,20% para 4,52 euros e 3,30 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins, por seu turno, recuava 0,10% para 14,65 euros e a EDP descia 0,26% para 5,35 euros.

Os acionistas da EDP reúnem-se hoje em assembleia-geral extraordinária para eleger Miguel Stilwell de Andrade presidente executivo para os próximos três anos, substituindo António Mexia, que assumiu a liderança da empresa desde 2006.

A assembleia-geral extraordinária, que decorre exclusivamente por meios telemáticos, tem por objetivo a eleição do Conselho de Administração Executivo (CAE) para 2021-2023, tendo o atual mandato (2018-2020) terminado em 31 de dezembro passado.

A empresa comunicou na segunda-feira após o fecho do mercado a redução de participação da China Three Gorges (CTG) no seu capital, de 21,55% para 19,03%, depois de na semana passada a empresa chinesa ter concluído a operação por 534 milhões de euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com os investidores pendentes da comparência no Senado dos EUA da futura secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen.

Segundo o The Wall Street Journal, Yellen vai advertir os senadores de que o país pode atravessar uma crise mais longa se o Congresso não aprovar ajudas adicionais.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2113 dólares, contra 1,2075 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu também com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 55,34 dólares, contra 55,10 dólares na segunda-feira e um novo máximo desde fevereiro de 2020, de 56,58 dólares, em 12 de janeiro.