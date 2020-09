PSI20 mantém-se em queda com BCP a pressionar negociações

A bolsa de Lisboa seguia esta segunda em queda, mantendo a tendência da abertura e a tendência das principais congéneres europeias, com o BCP a pressionar as negociações ao cair mais de 3%.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a ceder 0,80% para 4.252,43 pontos, acompanhando as descidas registadas nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 08:50, o PSI20 seguia em queda de 1,46% negociando nos 4.190,38 pontos, com 15 ações em baixa, duas inalteradas e uma em alta.

Do lado das perdas, o BCP e a Mota-Engil eram as ações que mais caíam, com perdas de 3,11% e 3,31%, para 0,09 euros e 1,23 euros, respetivamente.

A Galp seguia também em queda de 2,32% para 8,51 euros e a Jerónimo Martins recuava 0,81% para 14,02 euros.

A EDP seguia a desvalorizar-se 0,02% para 4,22 euros.

Do lado dos ganhos, a Corticeira Amorim era a única cotada a negociar em terreno positivo, com as ações a avançarem 0,36% para 0,11 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, com medo de novos confinamentos na Europa e à espera do anúncio de mais estímulos económicos nos Estados Unidos.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1858 dólares, contra 1,1840 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 42,69 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,15 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.