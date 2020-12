PSI20 mantém-se em queda, com Galp a evitar maiores perdas

Bolsa de Lisboa. © José Antonio Domingues

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Dezembro, 2020 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em alta, alinhado com a maioria das bolsas europeias, tendo o índice PSI20 subido 0,79% para 4.780,03 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,58% para 4.752,25 pontos, com seis ações em alta, oito em baixa e três inalteradas.

A Pharol e a NOS eram as ações que mais caíam com perdas de 3,71% e 3,45% para 0,14 euros e 3,02 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e a EDP seguiam também em queda de 2,19% e 0,92% para 14,26 euros e 4,76 euros, respetivamente.

Na segunda-feira, o grupo de distribuição português informou o mercado que vai impugnar judicialmente a decisão da Autoridade da Concorrência polaca de multar a Jerónimo Martins Polska em cerca de 160 milhões de euros por alegado abuso de poder negocial em relações comerciais com fornecedores.

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins Polska refere que vai impugnar judicialmente a decisão, defendendo que esta "carece de absoluto fundamento de facto e de direito".

Do lado dos ganhos, seguiam, por sua vez, na liderança a Navigator e os CTT, que avançavam 2,08% e 1,79% para 2,56 euros em ambos os casos.

A Galp avançava 0,83% para 9,04 euros, evitando maiores perdas do índice.

As principais bolsas europeias abriram hoje sem tendência definida, à espera das negociações do 'Brexit' e da evolução da pandemia da covid-19.

As negociações do 'Brexit' foram prolongadas pela União Europeia (UE) e pelo Reino Unido para tentar alcançar um acordo sobre as relações comerciais entre as duas partes depois da concretização da saída britânica da união.

Sobre a pandemia, o ânimo dos investidores divide-se entre as novidades sobre a distribuição da vacina e o endurecimento das restrições em algumas partes da Europa antes do Natal como é o caso de Londres, que se junta assim à Alemanha e Itália.

A Alemanha decidiu endurecer as restrições à mobilidade a partir da próxima quarta-feira, 16 de dezembro, e pelo menos até 10 de janeiro.

Além do 'Brexit' e da pandemia, os investidores também estão pendentes de novidades sobre o levantamento de veto por parte do Banco Central Europeu (BCE) para que a banca europeia retome o pagamento de dividendos a partir de janeiro.

Nos Estados Unidos, os investidores continuam à espera das negociações para aprovar um novo plano de ajudas económicas, enquanto a Reserva Federal (Fed) começa a sua reunião de dois dias para tomar uma decisão sobre as taxas de juro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2142 dólares, contra 1,2158% na segunda-feira, um novo máximo desde maio de 2018.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu também com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 49,80 dólares, contra 50,29 dólares na segunda-feira, um máximo desde 03 de março.