PSI20 perde 0,14% com BCP a liderar descidas

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira no 'vermelho', com o índice PSI20 a perder 0,14% para 5.439,93 pontos e com o BCP a liderar as descidas, baixando mais de 2%.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada. O BCP caiu 2,27% para 0,13 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Greenvolt (-2,22% para 6,16 euros), os CTT (-1,73% para 4,26 euros) e a Ramada Investimentos (-1,33% para 7,40 euros).

A Pharol caiu 0,74% para 0,08 euros e a Mota-Engil desceu 0,58% para 1,21 euros.

Entre as cotadas com descidas inferiores a 0,50% terminaram a Galp (8,42 euros), a Ibersol (5,26 euros), a Sonae SGPS (0,94 euros), a Corticeira Amorim (10,86 euros), a EDP (4,74 euros) e a Altri (5,15 euros).

A Navigator desceu 0,12% para 3,26 euros e anunciou que vai proceder a partir de 28 de dezembro "à distribuição antecipada de lucros aos acionistas", num total de quase 50 milhões de euros.

"A partir do dia 23 de dezembro de 2021 (inclusive), as ações serão transacionadas em mercado regulamentado sem conferirem direito ao referido pagamento", segundo um comunicado ao mercado.

No topo das subidas, a Semapa ganhou 2,45% para 11,70 euros e a EDP Renováveis avançou 0,84% para 21,60 euros.

Também ficaram em terreno positivo a REN (0,80% para 2,52 euros), a NOS (0,47% para 3,39 euros) e a Jerónimo Martins (0,35% para 20,16 euros), enquanto a Novabase permaneceu inalterada em 5,20 euros.

No resto da Europa, Paris perdeu 1,12%, Madrid 0,82%, Frankfurt 0,67% e Milão 0,64%, mas Londres registou uma subida de 0,13%.

