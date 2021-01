PSI20 perde 0,28% em linha com descidas na Europa

Bolsa - PSI20. © DR

A bolsa de Lisboa encerrou, esta quinta-feira, com o índice PSI20 a baixar 0,28% para 5.055,77 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram. A Galp foi a que mais desceu (-3,95% para 8,95 euros).

Em sentido contrário, a EDP Renováveis liderou as subidas ao somar 3,37% para 24,55 euros.

A China Three Gorges Corp (CTG) anunciou hoje a instalação com sucesso da primeira turbina de um parque eólico flutuante ao largo da Escócia, um projeto conjunto com a EDP Renováveis.

Em comunicado, o grupo estatal chinês sublinha que a turbina foi instalada no estuário de Moray, no Mar do Norte, na semana passada.

A CTG e a EDP Renováveis assinaram em outubro de 2015 uma parceria estratégica para o desenvolvimento do projeto eólico em Moray.

Nas maiores descidas do PSI20 ficaram ainda a Ramada Investimentos (-3,19% para 4,55 euros), o BCP (-3,14% para 0,12 euros), a Pharol (-2,63% para 0,13 euros) e a REN (-1,67% para 2,36 euros).

A Mota-Engil desceu 1,53% para 1,42 euros, a Sonae SGPS baixou 1,13% para 0,70 euros e a Semapa recuou 1,10% para 8,96 euros.

Com desvalorizações inferiores a 1% ficaram a NOS (2,98 euros), a Ibersol (4,98 euros), a Novabase (3,33 euros), os CTT (2,51 euros) e a Corticeira Amorim (11,08 euros).

Nas subidas, a Altri avançou 1,26% para 5,24 euros, a EDP progrediu 0,42% para 5,32 euros, a Jerónimo Martins ganhou 0,10% para 14,39 euros e a Navigator registou uma variação positiva de 0,08% para 2,56 euros.

No resto da Europa, o dia foi igualmente negativo. Madrid caiu 1%, Milão 0,98%, Paris 0,67%, Londres 0,37% e Frankfurt cedeu 0,11%.

Os mercados mostraram-se pessimistas após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ter afirmado hoje que "a pandemia continua a criar riscos sérios para a saúde pública e para as economias da zona euro e mundial".

Na reunião de hoje, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas e manteve o volume das compras de dívida.

O BCE está disposto a comprar mais dívida se for necessário para garantir que as taxas de juro permanecem baixas em todos os países do euro, mas também a não utilizar integralmente a dotação "se as condições de financiamento favoráveis se mantiverem" com menos compras de dívida, precisa o comunicado divulgado no final da reunião.