PSI20 positivo, entre uma Europa mista pendente do estado de saúde de Trump

A bolsa de Lisboa seguia em terreno positivo, numa Europa mista, pendente da evolução do estado de saúde do Presidente norte-americano que positivo no teste de covid-19, esteve internado e regressou à Casa Branca.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20 fechou a sessão em alta, valorizando 1,20% para 4.135,98 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a valorizar nos 0,12% para 4.141,96 pontos, com 12 ações em alta, quatro em baixa e duas inalteradas.

Do lado dos ganhos, a Pharol e a Altri eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 1,53% e 0,93% para 0,11 euros e 3,89 euros, respetivamente.

A Galp seguia a subir 0,29% para 8,26 euros e a o BCP avançava 0,25% para 0,08 euros.

Do lado das perdas, a Ibersol e a Jerónimo Martins desciam 1,08% e 0,67% para 4,57 euros e 14,16 euros.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1791 dólares, contra 1,1787 dólares na segunda-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 41,59 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,29 dólares na segunda-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.