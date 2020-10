PSI20 recua 2,23% em dia de fortes perdas na Europa

A Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou sem qualquer variação. A Ibersol liderou as descidas ao cair 7,63% para 3,63 euros, mas a Galp registou igualmente uma descida acima de 7%, acumulando perdas há três sessões consecutivas.

As ações da petrolífera recuaram 7,27% para 6,86 euros, após ter anunciado na segunda-feira um prejuízo de 45 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Hoje, a empresa comunicou ao mercado que chegou a acordo com a Petrobras para a venda da participação que detém numa plataforma flutuante no Brasil por 85 milhões de euros.

Nas maiores descidas encerraram ainda a Mota-Engil (-5,07% para 1,09 euros), os CTT (3,88% para 2,11 euros), o BCP (-3,43% para 0,07 euros) e a EDP (-3,43% para 4,17 euros).

A Jerónimo Martins caiu 2,40% para 14,04 euros, tendo anunciado após o fecho do mercado que o seu lucro recuou 17,8% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2019, para 219 milhões de euros. A EDP Renováveis cedeu 1,78% para 15,46 euros.

Nas subidas, a Navigator avançou 3,55% para 1,92 euros depois de divulgar na terça-feira que o seu lucro caiu 49% no período entre janeiro e setembro, em termos homólogos, para 75,2 milhões de euros, ainda que a empresa tenha registado uma recuperação no terceiro trimestre face ao anterior.

Em terreno positivo ficaram ainda a Altri (1,11% para 3,28 euros), a NOS (0,96% para 2,94 euros), a Novabase (0,94% para 3,23 euros) e a Semapa (0,46% para 6,60 euros).

As principais bolsas europeias encerraram com fortes descidas receando o impacto de novas restrições adotadas ou anunciadas na Europa para travar o aumento de casos de covid-19.

Frankfurt desceu 4,17%, Milão 4,06%, Paris 3,37%, Madrid 2,66% e Londres caiu 2,55%.

Às 17:15 (hora de Lisboa), a bolsa de Nova Iorque seguia igualmente em queda acentuada com o índice Dow Jones a baixar 3,23% e o Nasdaq 3,37%.