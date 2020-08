PSI20 segue a negociar ‘no vermelho’ com Galp e EDP a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa seguia a negociar em terreno negativo, mantendo a tendência da abertura e entre uma Europa que segue em ligeira alta, com as ações da Galp Energia e da EDP a pressionarem as negociações.

O principal índice, o PSI20, abriu em terreno negativo, a cair 0,21% para os 4.398,21 pontos, depois de ter encerrado em queda na terça-feira, com uma descida de 0,62% para 4.407,45 pontos.

Hoje, pelas 09:20, o PSI20 seguia a desvalorizar-se 0,26% para 4.396,05 pontos, com 11 cotadas em baixa, cinco em alta e duas inalteradas.

A Galp era a empresa que mais penalizava o índice, com as ações a desvalorizarem-se 1,97% para 9,24 euros, seguidas dos CTT que recuavam 1,05% para 2,82 euros.

As ações da EDP seguiam também a negociar em queda de 0,28% para 4,31 euros, assim como as do BCP que perdiam 0,19% para 0,10 euros.

Do lado dos ganhos, a NOS e a REN eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 0,45% e 0,41% para 3,60 euros e 2,45 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins seguia também em ligeira alta de 0,36% para 14,03 euros.

O PSI20 seguia a negociar entre uma Europa que registava ganhos ligeiros, à exceção de Madrid, depois dos novos máximos históricos atingidos na terça-feira no mercado em Wall Street.

A alteração de tendência poderá também ter sido influenciada pela ligeira subida dos futuros norte-americanos e a redução das perdas do barril de petróleo (o Brent, de referência na Europa, seguia em baixa de 0,75 % para os 45,1 dólares).

Os investidores estarão hoje atentos à reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aos dados do índice de preços no consumidor da zona euro e Reino Unido.

Em Portugal os investidores acompanharão os dois leilões de linhas de bilhetes do tesouro que o IGCP realiza hoje, com maturidades em novembro de 2020 e julho de 2021 e um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.