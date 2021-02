PSI20 segue em alta a contrariar tendência das principais congéneres europeias

(Photo by Frank Rumpenhorst / dpa / AFP) / Germany OUT © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Fevereiro, 2021 • 09:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na terça-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em alta, pela segunda sessão consecutiva, com uma subida de 0,32% para 4.830,01 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Hoje, pelas 08:45, o PSI20 seguia em alta de 0,41% 4.849,90 pontos, com 12 ações em alta, quatro em queda e duas inalteradas.

A Altri e a Pharol eram as ações que mais subiam, com avanços de 2,17% e 2,01% para 5,89 euros e 0,13 euros, respetivamente.

Os pesos pesados Jerónimo Martins, BCP e Galp seguiam a puxar pelos ganhos do índice, ao avançarem 1,50%, 1,37% e 1,06%, para 13,23 euros, 0,13 euros e 9,56 euros.

Do lado das perdas, a EDP Renováveis e a Sonae seguiam a perder 0,98% e 0,64% para 20,15 e 0,70 euros.

A EDP, por sua vez, estava em queda de 0,40% para 4,94 euros.

As bolsas europeias negociavam em terreno negativo, com os investidores desapontados com alguns resultados empresariais. Portugal realiza hoje os dois primeiros leilões de Bilhetes do Tesouro a três e 11 meses deste ano com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.