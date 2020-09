PSI20 segue em alta, alinhado com Europa, com BCP a puxar pelos ganhos

Esta segunda, pelas 08:50, o PSI20 seguia a avançar 1,58% para 4.058,59 pontos, com 16 ações em alta, uma em baixa e uma inalterada.

Do lado dos ganhos, a Semapa e o BCP eram as ações que mais ganhavam, avançando ambas 4,04% para 7,46 euros e 0,08 euros, respetivamente.

A Galp avançava 1,56% para 7,93 euros e a Jerónimo Martins subia 0,77% para 13,71 euros, enquanto a EDP avançava 0,65% para 4,19 euros.

A Sonae Capital seguia inalterada nos 0,70 euros.

A Ibersol, por sua vez, seguia isolada em terreno negativo, a perder 0,38% para 5,18 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em alta, com os investidores animados com indicadores positivos da produção industrial da China.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI20 a descer 1,33% para 3.995,60 pontos.

As bolsas europeias abriram positivas a seguir a tendência de Wall Street na sexta-feira, à espera de que, nos Estados Unidos, finalmente democratas e republicanos alcancem um acordo para aprovar um novo pacote de estímulos orçamentais, depois de uma semana de baixa devido às dúvidas sobre a recuperação económica perante o crescente número de países que restringiram os movimentos de cidadãos para fazer frente à segunda vaga de covid-19.

Como pano de fundo, as tensões entre Washington e Pequim mantêm-se depois de no domingo um juiz federal norte-americano ter bloqueado a ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump, de proibir as descargas da TikTok.

A nível macroeconómico, hoje não haverá referências importantes, mas os investidores estarão pendentes da pandemia e da participação da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, num debate com a comissão de Economia do Parlamento Europeu sobre o programa de compra de ativos da zona euro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1628 dólares, contra 1,1631 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 41,61 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,92 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.