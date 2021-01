PSI20 segue em alta alinhado com principais congéneres europeias

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Na terça-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em alta, pelo segundo dia consecutivo, com o índice PSI20 a subir 0,35% para 5.077,21 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 5.006,97 pontos, com 11 ações em alta, cinco em baixa e duas inalteradas.

A Navigator e a Ibersol eram as ações que mais subiam, com ganhos de 1,25% e 1,20% para 2,58 euros e 5,08 euros.

A Galp e a EDP avançavam 0,69% e 0,49% para 9,29 euros e 5,35 euros, respetivamente.

O BCP avançava 0,39% para 0,13 euros e a Jerónimo Martins subia também 0,17% para 14,55 euros.

Por seu lado, os CTT e a Corticeira Amorim eram as ações que mais perdiam, com descidas de 1,17% e 0,70% para 2,54 euros e 11,30 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com os investidores à espera da tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.

Depois de ter estado fechada na segunda-feira devido ao feriado do aniversário de Martin Luther King Jr, a bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,38%, para 30.930,52 pontos, contra 31.097,97 pontos em 08 de janeiro, atual máximo desde que foi criado em 1896

No mesmo sentido, o Nasdaq terminou a valorizar-se 1,53%, para 13.197,18 pontos, contra o máximo de 13.201,98 pontos em 08 de janeiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2143 dólares, contra 1,2121 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu também com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 56,36 dólares, contra 55,90 dólares na terça-feira e o atual máximo desde fevereiro de 2020, de 56,58 dólares, em 12 de janeiro.