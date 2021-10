PSI20 segue em alta com ações da EDP a puxarem pelos ganhos

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2021 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa seguia esta quarta-feira em alta, contrariando a tendência da abertura e o sinal das principais congéneres europeias, com as ações da EDP a impulsionarem as negociações.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, tendo o índice PSI20 avançado 0,45% para 5.562,21 pontos, com os CTT a liderarem os ganhos e o setor da energia em destaque nas subidas.

Hoje, pelas 9:00, o índice de referência, o PSI20, seguia em alta, para 5.573,96 pontos, com sete ações a subir, sete em baixa e cinco inalteradas.

A EDP Renováveis e a Mota-Engil seguiam em alta de 1,70% e 1,12% para 21,48 euros e 1,36 euros, liderando os ganhos.

A EDP seguia também em alta de 0,82% para 4,68 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,22% para 18,38 euros.

O BCP e a NOS seguiam, por sua vez, a liderar as perdas e a evitar maiores ganhos do índice, com descidas de 1,04% e 0,76% para 0,16 euros e 3,39 euros.

A Galp, por seu turno, seguia em queda de 0,50% para 9,91 euros, pressionando também as negociações.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera de uma bateria de indicadores macroeconómicos, entre os quais se destaca a taxa de inflação nos Estados Unidos em setembro.

Hoje, além da taxa de inflação nos EUA em setembro, os investidores estão pendentes da publicação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1550 dólares, contra 1,1528 dólares na terça-feira, um mínimo, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 83,17 dólares, contra 83,42 dólares na terça-feira e o máximo desde outubro de 2018, de 83,65 dólares, em 11 de outubro.