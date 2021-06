PSI20 segue em alta com ações da EDP e da Galp a puxarem por ganhos

Bolsa de Lisboa © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa seguia esta segunda-feira em alta, mantendo a tendência da abertura e a das congéneres europeias, com as ações da EDP e da Galp a puxarem pelos ganhos.

Na sexta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em terreno positivo, com a Sonae a liderar os ganhos, a subir 0,82% para 5.146,71 pontos.

Hoje, pelas 9:40, o PSI20 seguia em alta de 1,04% para 5.200,15 pontos, com 14 ações em alta, duas em baixa e duas inalteradas.

Os CTT e a EDP Renováveis eram as ações que mais subiam, a avançarem 1,83% e 1,71% para 4,44 euros e 19,08 euros, respetivamente.

Na sexta-feira, os CTT anunciaram que iniciaram um processo de arbitragem contra o Estado, reclamando um total de 67 milhões de euros em compensações pelo impacto da pandemia de covid-19 e pela extensão unilateral do contrato de concessão.

A EDP e a Galp Energia, por sua vez, seguiam com ganhos de 1,68% e 1,61% para 4,60 euros e 9,82 euros, respetivamente.

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano considerou hoje, em entrevista à Lusa, que "é de todo o interesse" consolidar a aliança com a Galp, adiantando que alguns projetos estão ainda por concretizar devido aos desafios "tecnológicos e financeiros" que representam.

Segundo Diamantino Azevedo, a relação entre a petrolífera estatal angolana Sonangol e a Galp Energia é uma aliança que interessa consolidar.

O BCP seguia em alta de 0,45% para 0,16 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,38% para 15,90 euros.

Do lado das perdas seguiam apenas a Novabase e a Ramada Investimentos, com descidas de 2,95% e 2,62% para 3,95 euros e 5,94 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, com os investidores e aguardarem os dados atualizados relativos à indústria na zona euro e pela reunião de política monetária da reserva federal norte-americana (Fed).

Os principais reguladores financeiros dos EUA anunciaram na sexta-feira a intenção de reformar os mercados monetários que necessitaram da ajuda do banco central e do Departamento do Tesouro na primavera de 2020, durante a crise sanitária.

O euro abriu estável nos 1,210 dólares e o preço do Brent avançava 1% para os 73,46 dólares.