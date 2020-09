PSI20 segue em alta com ações da Galp a puxarem pelos ganhos

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira descida de 0,04% no índice PSI20, que recuou para 4.284,16 pontos, contrariando a tendência das principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, a Galp era a cotada que mais subia, avançando 1,56% para 9,12 euros, seguida da Altri que subia 0,77% para 4,18 euros.

Na terça-feira, após o fecho do mercado, a petrolífera anunciou a conclusão do acordo de parceria com vista a desenvolver uma carteira de projetos de solar fotovoltaico em Espanha, de 2,9 gigawatts (GW), tornando-se o principal operador solar ibérico.

A Jerónimo Martins avançava 0,04% para 13,99 euros.

Do lado das perdas, a Pharol e a Corticeira Amorim eram as empresas que mais caíam 1,06% e 0,76% para 0,11 euros e 10,11 euros, respetivamente.

O BCP perdia 0,33% para 0,09 euros e a EDP recuava 0,05% para 4,24 euros.

Lisboa seguia alinhada com a tendência das principais bolsas, que europeias abriram hoje em alta, à espera das decisões de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e das previsões da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico).

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1848 dólares, contra 1,1853 dólares na terça-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 41,30 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,53 dólares na terça-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.