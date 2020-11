PSI20 segue em alta com ações da Galp e do BCP a puxarem pelos ganhos

Sede da Galp nas torres de Lisboa © © Rodrigo Cabrita

Na sexta-feira, o índice de referência, o PSI20, fechou em alta, com o índice PSI20 a avançar 1,30% para 4.424,15 pontos, acima dos ganhos registados nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 0,61% para 4451,26 pontos, com 13 ações em alta e quatro em baixa.

A Mota Engil e a Galp eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 2,50% e 2,30% para 1,39 euros e 9,06 euros, respetivamente.

O BCP seguia também em alta de 1,90% para 0,11 euros, assim com a Jerónimo Martins que avançava 0,29% para 13,97 euros.

Do lado das perdas, a Novabase e a REN eram as ações que mais perdiam, com descidas de 2,45% e 1,11% para 3,19 euros e 2,23 euros, respetivamente.

A EDP recuava 0,75% para 4,49 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com a publicação dos avanços das diferentes vacinas contra a covid-19.

Precisamente, antes da abertura dos mercados, soube-se que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca demonstrou ter uma eficácia média até 70% para prevenir infeções com efeitos secundários graves, num grande ensaio clínico realizado no Reino Unido e no Brasil.

A eficácia foi entre 62% e 90% consoante a dose, sublinharam a AstraZaneca e a Universidade de Oxford.

Há dias, as farmacêuticas Pfizer e Moderna anunciaram que a eficácia da sua vacina era de 95%.

Mas, apesar dos avanços das vacinas, as bolsas continuam a estar afetadas com o aumento dos contágios em muitos países e os sinais que a recuperação da economia norte-americana desacelerou.

Hoje, os investidores aguardam a publicação dos indicadores PMI preliminares de novembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1872 dólares, contra 1,1857 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu também com tendência positiva, a cotar-se a 45,66 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 44,96 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.