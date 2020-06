PSI20 segue em alta com ações do BCP e da Galp a puxarem pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia em alta, a recuperar das perdas da última sessão, com as ações do BCP e da Galp a puxarem pelos ganhos das negociações.

Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma descida de 0,76% para 4.326,78 pontos, acompanhando a tendência negativa das principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 08:50, o PSI20 seguia a avançar 2,06% para 4.415,93 pontos, com 17 ações em alta e uma inalterada (a Novabase).

A Sonae Capital e a Navigator eram as ações que mais subiam, com ganhos de 4,48% e 3,65% para 0,56 euros e 2,22 euros, respetivamente.

As ações do BCP seguiam em alta de 2,86% para 0,12 euros e as da Galp avançavam 2,77% para 10,94 euros.

As ações da EDP Renováveis ganhavam 2,26% para 1,74 euros e as da Jerónimo Marins subiam 1,66% para 15,28 euros, enquanto as da EDP valorizavam 0,76% para 4,10 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com as fortes subidas de Wall Street, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter anunciado mais medidas para paliar a crise provocada pela covid-19.

A Fed vai começar a adquirir ações de empresas no âmbito do programa que prevê a compra de até 750.000 milhões de dólares de crédito corporativo.

A adoção do plano de investimento multimilionário da Fed também deu asas à bolsa de Tóquio, onde o Nikkei disparou 4,88%, num dia em que o Banco do Japão decidiu ampliar a quantia do programa de créditos para empresas afetadas pela pandemia, bem como manter a estratégia de flexibilidade monetária.

Na China, onde o Governo de Pequim ampliou as medidas de controlo e prevenção para travar a propagação do novo surto de covid-19, a bolsa de Xangai avançou 1,32%.

Hoje será divulgado o índice de confiança do investimento na Alemanha e a produção industrial de maio nos Estados Unidos.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1341 dólares, contra 1,1285 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto também abriu com tendência positiva, a cotar-se a 39,76 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 39,72 dólares na segunda-feira.