PSI20 segue em alta com ações do BCP e da Galp a puxarem por ganhos

A bolsa de Lisboa segue esta quarta-feira em alta, com BCP e Galp Energia a puxarem pelos ganhos, numa Europa que negoceia positiva, ainda a ponderar a saída dos EUA do acordo sobre o programa nuclear do Irão.

Pelas 08:45 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a valorizar-se 0,22% nos 5.551,87 pontos, com sete empresas positivas, três inalteradas e oito negativas.

Do lado dos ganhos, o BCP e a Galp subiam 1,58% e 0,98%, para os 0,2965 euros e 16,45 euros, respetivamente.

Em terreno negativo seguiam a Mota-Engil, que liderava as perdas a recuar 1,38%, para 3,57 euros, seguida da EDP Renováveis, que descia 1,06%, para 7,955 euros.

A EDP Renováveis anunciou na terça-feira, após o fecho do mercado, que registou lucros de 94 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 39% em relação ao período homólogo de 2017.

A empresa, que tem sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, informou o mercado que as receitas totalizaram nos primeiros três meses do ano 528 milhões de euros, o mesmo valor de um ano antes.

A Jerónimo Martins seguia a baixar 0,15% para 13,45 euros.