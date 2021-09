PSI20 segue em alta com BCP e EDP a puxarem pelos ganhos

© D.R.

A bolsa de Lisboa seguia esta quinta-feira em terreno positivo, mantendo a tendência da abertura, com as ações do BCP e da EDP a puxarem pelos ganhos.

Na quarta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em alta e destacou-se nos ganhos entre as bolsas europeias, a avançar 2,22% para 5.388,03 pontos.

Hoje, pelas 9:00, o PSI20 seguia em alta de 1,17% para 5.450,90 pontos com 16 ações em alta, uma em baixa de duas inalteradas.

As ações do BCP lideravam os ganhos, a subirem 3,60% para 0,14 euros, seguidas das da Ibersol que avançavam 1,75% para 5,8 euros.

As ações da EDP Renováveis e da EDP seguiam também em alta de 1,7% e 1,27% para 22,78 euros e 4,71 euros.

A EDP anunciou que reforçou para 22,5 milhões de euros o investimento em projetos de acesso à energia em países em desenvolvimento, sendo que este montante será para aplicar nos próximos cinco anos.

A Greenvolt, que se juntou esta semana ao grupo do PSI20, seguia a subir 1,29% para 6,26 euros.

A Galp e a Jerónimo Martins avançavam igualmente 0,96% e 0,14% para 8,87 euros e 17,80 euros, respetivamente.

Do lado das perdas seguia apenas a Pharol, com as ações a recuarem 0,11% para 0,09 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias estavam hoje a negociar em alta, depois da divulgação das conclusões da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e pendentes do gigante chinês Evergrande.

Na quarta-feira, a Fed assegurou que o início da retirada de estímulos monetários poderia começar na sua próxima reunião, prevista para 2 e 3 de novembro, através da redução do volume de compra mensal de obrigações, apesar de sublinhar que ocorreria de forma "gradual".

Depois de uma primeira leitura das conclusões reunião da Fed, a atenção dos investidores está posta no gigante imobiliário chinês Evergrande, devido ao vencimento de juros de um conjunto de obrigações emitidas em dólares cotadas na bolsa de Shenzhen com vencimento em 2025 que envolverá o pagamento de cerca de 84 milhões de dólares.

No próximo dia 29 de setembro, a Evergrande terá de pagar juros de outro conjunto de obrigações emitidas em dólares no valor de cerca de 47,5 milhões de dólares.

A Evergrande afirmou que hoje pagaria os juros de umas obrigações cotadas em iuanes através da Bolsa de Hong Kong, equivalente a um gasto de cerca de 36 milhões de dólares.

Contudo, a Evergrande ainda não confirmou se pagará os juros das obrigações emitidas em dólares nos mercados internacionais.

Na Europa, os investidores também estão pendentes da reunião de política monetária do Banco de Inglaterra.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1710 dólares, contra 1,1735 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,33 dólares, contra 76,19 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde pelo menos o início de 2018, de 77,16 dólares, verificado em 5 de julho.