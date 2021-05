PSI20 segue em alta com BCP e Galp a puxarem pelos ganhos

Galp © Global Imagens

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, fechou em baixa, em contraciclo com a maioria das bolsas europeias, tendo perdido 0,95% para 5.221,72 pontos, com o BCP a liderar as descidas.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a valorizar-se 0,12% para 5.228,10 pontos, com 11 ações em baixa e sete em alta.

O BCP e a Galp lideravam os ganhos, a avançarem 1,99% e 0,40% para 0,16 euros e 10,09 euros, respetivamente.

A EDP e a Jerónimo Martins seguiam também em alta de 0,36% e 0,16% para 4,72 euros e 15,92 euros, respetivamente.

Do lado das perdas, a Ramadas Investimentos e a Semapa recuavam 1,76% e 1,54% para 6,68 euros e 11,52 euros, respetivamente.

A Sonae, que anunciou hoje que a subsidiária Sonae MC chegou a acordo com o grupo BME para vender a sua participação de 50% na empresa, esperando que a transação resulte num encaixe de 65 milhões de euros, seguia a perder 0,49% para 0,81 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, a seguir a tendência do mercado de Wall Street, com os investidores mais tranquilizados em relação à subida da inflação no curto prazo nos Estados Unidos.

Hoje serão divulgados a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, o índice ifo também da Alemanha e o índice de confiança dos consumidores nos EUA.

Nos Estados Unidos, os investidores também vão estar pendentes das negociações sobre o plano de infraestruturas norte-americanas, que entraram numa nova fase depois de o Governo de Joe Biden ter aceitado a cortá-lo drasticamente -- de 2,25 para 1,7 biliões de dólares -- para alcançar um acordo com os republicanos.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2254 dólares, contra 1,2215 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 68,45 dólares, contra 68,46 dólares na segunda-feira e o máximo dos últimos seis meses, de 69,46 dólares em 17 de maio.