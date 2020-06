PSI20 segue em alta com BCP e Galp a puxarem pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia hoje em alta, mantendo a tendência da abertura e a das principais congéneres europeias, com as ações do BCP e da Galp a puxarem pelos ganhos nas negociações.

Na segunda-feira, o índice de referência, o PSI20 encerrou a perder 1,06% para 4.414,20 pontos, acompanhando a tendência das principais praças europeias.

Hoje pelas 09:00, o PSI20 seguia a valorizar 0,77% para 4.448,27 pontos, com 11 ações em alta, quatro em baixa e três inalteradas.

Do lado dos ganhos, o BCP liderava, com as ações a avançarem 2,14% para 0,11 euros, seguidas das da Pharol que subiam 2,02% para 0,11 euros.

As ações da Galp avançavam 1,82% para 10,93 euros.

As ações da EDP seguiam inalteradas nos 4,18 euros.

Do lado das perdas, as ações da REN e da Jerónimo Martins eram as que mais desciam, registando à mesma hora desvalorizações de 0,61% e 0,57% para 2,42 euros e 15,69 euros, respetivamente.

Lisboa seguia alinhada com a tendência das principais bolsas europeias, que abriram hoje em alta, com os investidores a festejarem o facto do acordo comercial entre Washington e Pequim se manter intacto.

Apesar dos receios com os novos surtos de covid-19 em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, os investidores ficaram animados, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assegurado que o acordo comercial entre Washington e Pequim vai manter-se intacto.

Contudo, os líderes da União Europeia (UE) advertiram Pequim que os vínculos que mantêm os dois parceiros comerciais poderiam ser afetados se o gigante asiático não abrir mais a sua economia às empresas europeias e tratar as empresas estrangeiras justamente, num claro sinal de um endurecimento da postura em relação a Pequim.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1288 dólares, contra 1,1261 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu com tendência negativa, a cotar-se a 42,94 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,08 dólares na segunda-feira.