PSI20 segue em alta com Galp e BCP a puxarem por ganhos

Na sexta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou em alta, em contraciclo com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a subir 0,50% para 4.671,97 pontos, apoiado por uma forte subida da Galp.

Pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 0,97% para 4.717,03 pontos, com 15 ações em alta, duas em baixa e uma inalterada.

A liderar os ganhos seguiam a Ibersol e a Mota Engil, com subidas de 3,69% e 3,27% para 6,18 euros e 1,52 euros, respetivamente.

Os pesos pesados Galp e BCP eram os que mais puxavam pelos ganhos, com valorizações de 2,77% e 2,48% para 10,74 euros e 0,12 euros, respetivamente.

A Sonae, que anunciou na sexta à noite ao mercado que vai reforçar a sua posição na Sonae Sierra para 80%, após a compra das ações da Grosvenor por 82 milhões de euros, numa operação que ainda carece de "confirmação final", seguia a negociar em alta de 0,88% para 0,69 euros.

Na sequência desta operação, a Sonae vai passar a deter 80% do capital e direitos de voto na Sonae Sierra.

A Semapa, por sua vez, seguia a avançar 0,56% para 11,96 euros.

Após o fecho do mercado, o conselho de administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, 'stakeholders' ou finanças da empresa.

Em terreno negativo, e a evitar maiores ganhos, seguiam a Jerónimo Martins e a EDP, com descidas de 1,09% e 0,25% para 13,56 euros e 4,46 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, a seguir o mercado de Wall Street, depois da divulgação de dados positivos do emprego e da aprovação do plano de estímulos, apesar de uma nova subida dos juros da dívida.

As bolsas europeias abriram animadas com o plano de estímulos de 1,9 biliões de dólares aprovado pelo Senados dos Estados Unidos foi apresentado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, mas voltam a estar em alerta devido a um novo aumento dos juros das dívidas soberanas.

No mercado de matérias primas, o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, continua em alta, depois da OPEP+ ter decidido na semana passada aumentar a produção em abril e do ataque do Irão neste fim de semana contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1893 dólares, contra 1,1915 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 70,11 dólares, um novo máximo desde dezembro de 2018, contra 69,36 dólares na sexta-feira.